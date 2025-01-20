بعد أن أيقنت بهزيمتها الساحقة ها هي مليشيات التمرد تلجأ للخطة الخاسرة بضرب وتدمير المرافق الحيوية للشعب السوداني .. ■ ضرب محطات الكهرباء التحويلية خطة جديدة تبحث بها عصابات التمرد وكلاب صيدها في الجناح السياسي عن إنتصار تعويضي ظنوا أنهم واجدوه بضربهم لمحطة الشوك .. ■ إنها حيلة العاجزين .. عبدالماجد عبدالحميد

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