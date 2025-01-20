مستشار مالي يُقدم نصائح ذهبية للحماية من الاحتيال المالي – فيديو

أكد الدكتور سالم باهمام مستشار في الحوكمة والجرائم المالية، أن الجهات الرقابية تستخدم أحدث وأقوى طرق الأمان لحماية العملاء ماليا.وأضاف باهمام، خلال لقاء على برنامج “يا هلا” المذاع بقناة روتانا خليجية، أن التقصير والخطأ يتم من خلال العميل الذي يجب أن يكون لديه وعيًا ماليًا.

وتابع المستشار، أن العميل عليه قراءة ومتابعة النشرات التوجيهية التي ترده من مختلف الجهات، وعدم التهاون في وضع الأرقام السرية الضعيفة، لذلك يجب وضع أرقام سرية قوية، والحذر من الروابط التي تستغل بيانات المستخدم ويستغلها المجرمون بعد ذلك في الاحتيال.وأردف، أن المحتال يتصل بالعميل على أنه ممثل من إحدى الجهات أو البنوك ويستغل حصوله على البريد الإلكتروني للعميل، لافتا إلى أهمية عدم فتح أي بريد إلكتروني غير معلوم، وعدم التهاون في وضع برامج حماية قوية.

جريدة المدينة