قوات درع السودان تعلن انسحابها من مدينة ود مدني

أعلنت قوات درع السودان، انسحابها من مدينة ود مدني في اليوم الرابع لتحريرها، وأعادت تجمع عناصرها خارج المدينة استجابة لتوجيهات قيادة القوات المسلحة.

وقالت في بيان، إن قيادة الجيش سلمت مهام تأمين المدينة لقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة، مشيرة إلى أنها غير مسؤولة عن أي تصرف غير قانوني أو أي تجاوزات تحدث باسمها “وقواتنا تتعامل مع أي حالات تفلت بكل جدية”.. الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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