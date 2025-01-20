مخاطر «ملح الطعام» قياس ميداني لسلوكيَّات المجتمع

بدأت هيئة «الغذاء والدواء» بالمملكة العربية السعودية في دراسة لقياس وعي وسلوكيَّات المجتمع تجاه الموضوعات المتعلِّقة بـ»ملح الطعام»؛ بهدف تركيز الجهود، وتعزيز التَّوعية للمجتمع حول سلامة وصحة الغذاء فيما يتعلَّق بملح الطعام.وتستهدف الهيئة في دراستها جميع السكان ممَّن تبلغ أعمارهم 18سنة فما فوق بجميع مستوياتهم التعليميَّة.

وتركز الدراسة على التعرُّف على الكميَّات اليوميَّة المستخدمة من قبل الأشخاص، والأطعمة التي يتم تناولها يوميًّا وبالذات المصنَّعة التي تعرَّضت للتَّغيير قبل أكلها.أمثلة عليها: الفواكه والخضراوات المعلَّبة والمجمَّدة، الأطعمة المخبوزة، الأطعمة المجفَّفة، أغذية الأطفال بأصنافها، الأغذية المدعَّمة بفيتامينات والمعادن وغيرها من المنتجات المماثلة، والتعرُّف على بدائل الملح.

ومدى إلمام المستهدَفين بالدِّراسة من كميَّة الملح الموجود في الأطعمة حسب البطاقات التغذويَّة الموجودة في المنتجات، وأيضًا الرغبة في الحصول على البدائل الصحيَّة بدلًا من الملح..

كما تطرَّقت الهيئة في دراستها -عبر الاستبيان الموجَّه- إلى الكثير من المفاهيم المتعلِّقة بالملح، وكيفية الوقاية من المخاطر التي تنتج عن الأفراد في زيادة كميَّات عن معدل الاستهلاك اليومي.

جريدة المدينة