ترامب يؤدي القسم ويصبح الرئيس الـ 47 لأميركا

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أدى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، القسم رئيسا للولايات المتحدة، ليصبح الرئيس الـ 47 للبلاد.
وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، والرئيس المنتهية عهدته جو بايدن، قد وصلا إلى مبنى الكابيتول حيث تقام مراسم تنصيب ترامب رئيسا لأميركا.
وأدى جي دي فانس، القسم نائبا لرئيس الولايات المتحدة.
وزار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، كنيسة سان جونز، وتوجه بعدها إلى البيت الأبيض، حيث التقى جو بايدن، فيما يسمى بـ”لقاء الشاي”، وتوجها إلى مبنى الكابتول لأداء اليمين رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، مستهلا فترة رئاسية ثانية للبلاد.
العربية نت
هبة علي
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