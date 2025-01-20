الشرطة تدحض أكاذيب مليشيا الدعم السريع المتمردة

رئاسة قوات الشرطة

توضيح صحفي

في إطار حملتها الإعلامية الممنهجة لتزييف الحقائق ونشر حجج الاكاذيب قامت الغرف الإعلامية لمليشيا الدعم السريع المتمردة بنشر مقطع فيديو في وسائط التواصل الإجتماعي يظهر فيه شخص يرتدي زياً مشابهاً لزي قوات الإحتياطي المركزي يتحدث عن وجود اجانب يقاتلون إلي جانب القوات المسلحة ترويجاً لأجندتهم المشبوهة وتقليلاً من شأن إنتصارات القوات المسلحة التي احتفل بها الشعب السوداني في الداخل والخارج مما أحدث لبساً لدى الكثيرين بأن هذا الشخص ينتمي لقوات الاحتياطي المركزي

نؤكد أن هذا الشخص لا علاقة له بقوات الشرطة ولا ينتسب لها مما يدل على أن مقطع الفيديو المتداول قامت بفبركته الغرف الإعلامية المشبوهة للمليشيا المتمردة لخدمة أجندتها المعادية للدولة السودانية

مثل هذه المسرحيات رديئة الإخراج تكشف بوضوح حالة اليأس والهزيمة التي تعيشها المليشيا المتمردة وأعوانها بفضل الله سبحانه وتعالى أولاً وبفضل صمود وبسالة أبطال القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المسانده لها

*مكتب الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة*