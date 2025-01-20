بالفيديو.. موقع عربي ينشر قائمة أغنى 5 عائلات سودانية ورجل البر والإحسان إبن “العفاض” يقتحم القائمة بثروة طائلة

نشر أحد المواقع العربية تقرير مفصل عن أغنى العائلات السودانية, المعروفة بالثراء والثروة المالية الطائلة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, للتقرير الذي حظي بتفاعل كبير من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, فقد ضمت قائمة أغنى 5 عائلات سودانية, رجال أعمال معروفين.

في المركز الخامس جاء رجل الأعمال وإبن الشمالية وتحديداً منطقة “العفاض”, أزهري المبارك, المعروف عنه أعمال البر والإحسان.

أزهري المبارك, الذي اشتهر بالعمل في التنقيب عن الذهب, للدرجة التي جعلته الأشهر في مجاله, دخل القائمة بثروة قدرها 400 مليون دولار.

في المركز الرابع وحسب التقرير الذي رصده محرر موقع النيلين, جاءت عائلة البرير, الشهيرة في السودان, والتي تعمل في مجال الزراعة والصناعة وتقدر ثروة عائلة البرير بحوالي 420 مليون دولار.

في المركز الثالث جاءت عائلة رجل الأعمال محمد إبراهيم, الذي يمتلك شركة إتصالات ومشاريع أخرى, حيث تقدر ثروته بحوالي مليار و 200 مليون دولار.

في المركز الثاني وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد جاءت عائلة رجل الأعمال الشهير أسامة داؤود عبد اللطيف, الذي يمتلك مجموعة “دال”, حيث تشير التقارير إلى أن ثروة عائلته تقدر بمليار و 700 مليون دولار.

في المركز الأول جاءت عائلة حسام أحمد إبراهيم, صاحب عدد من الشركات التي تعمل في مجال التجارة والصناعة والذي يملك ثروة تقدر بحوالي 3.7 مليار دولار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)