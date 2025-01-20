اردول: كنت ضمن آخرين ضيوفا في عدد من الحلقات المسرحية والإنشاد والخطابة

تقبلت دعوة بالأمس بالقاهرة في الحي العاشر مدينة نصر ( اربعة ونص) في مبادرة الأستاذة باسكال عادل والتي تعمل في مجال الإصلاح الاجتماعي وتنمية قدرات الأطفال ، كنت ضمن آخرين ضيوفا في عدد من الحلقات المسرحية والإنشاد والخطابة ، مثل هذه البرامج يجب رعايتها خاصة وسط مجتمعات اللاجئين في البيئات الجديدة، نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة باسكال وفريق مبادرتها والمجتمع المستضيف بجمهورية مصر العربية. مبارك اردول

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