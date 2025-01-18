وزارة الشؤون الدينية والأوقاف: البرهان رمز الأمة السودانية وقائدها

أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بيانا الجمعة استنكرت فيه الإعلان الامريكي الجائر والقرار البائس والذي يعد انتهاكا صارخاً للقيم والمبادئ الإنسانية والأعراف الدولية.

وقالت الوزارة انها تنظر ببالغ الأسف إلى إعلان وزارة الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان رمز الأمة السودانية وقائدها والذي يمثل واجهة ورمزية للكرامة الوطنية حيث اصطف خلفه الجيش والشعب بجميع مكوناته، وكلياته لمواجهة أكبر مؤامرة على شعب السودان في العصر القديم والحديث.

واضاف البيان أتى هذا القرار الظالم بعد أن تجاوز الشعب محنته بقيادته الحكيمة بانتصاره على المليشيا المتمردة واعتبره محاولة بائسة لمحاربة الشعب السوداني الذي لم ولن ينكسر أمام هذه المؤامرات وسيظل صامدا صمود الجبال لا تهزه رياح المؤامرات البائسة وسيواجه كل التحديات وينتصر بحول الله تعالى وقوته.

واهابت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بجميع السودانيين لمواجهة هذا الإعلان الجائر بكل السبل المتاحة عبر العمل المشترك مع كافة الجهات الرسمية والشعبية داخليا وخارجيا، انطلاقا من كل ما يوحد الجهود الوطنية تجاه وطنهم وبلدهم،

ووجهت كل الأئمة والخطباء والدعاة وشيوخ الطرق الصوفية والتيارات والجماعات الدعوية والرموز الوطنية والفعاليات المجتمعية والدينية لتوعية الأمة وحشد الشعب الإفشال هذه المكيدة الماكرة.