جبريل إبراهيم: العقوبات الأمريكية مرفوضة ولن تؤثر على موقف السودان

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أصدر د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية ، تصريحات عبر حسابه الرسمي على منصة X، منتقدًا العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان وقياداته منذ عقود، ومؤكدًا أنها لم تحقق أهدافها ولن تغير من مواقف الشعب السوداني.
حيث قال في تغريدته:
“العقوبات الأمريكية المسلطة على الشعب السوداني وقياداته منذ العام 1958 لم ترغم أحدًا على الانصياع لأمرها! فلماذا تصر أمريكا على استخدام العصا دون الجزرة مع السودان؟”
وأضاف:
“عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على الرئيس البرهان مرفوضة ولن تغير من موقف الشعب السوداني أو قواته تجاه حرب الكرامة”.
مشيراً إلى أن الشعب السوداني سيظل متمسكًا بمبادئه الوطنية ورفضه لأي ضغوط أو تدخلات خارجية، مشددًا على أن هذه العقوبات لن تؤثر على مسار السودان في معركته من أجل الكرامة والسيادة.
إعلام العدل والمساواة السودانية
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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