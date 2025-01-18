جبريل إبراهيم: العقوبات الأمريكية مرفوضة ولن تؤثر على موقف السودان

أصدر د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية ، تصريحات عبر حسابه الرسمي على منصة X، منتقدًا العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان وقياداته منذ عقود، ومؤكدًا أنها لم تحقق أهدافها ولن تغير من مواقف الشعب السوداني.

حيث قال في تغريدته: “العقوبات الأمريكية المسلطة على الشعب السوداني وقياداته منذ العام 1958 لم ترغم أحدًا على الانصياع لأمرها! فلماذا تصر أمريكا على استخدام العصا دون الجزرة مع السودان؟”

وأضاف: “عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على الرئيس البرهان مرفوضة ولن تغير من موقف الشعب السوداني أو قواته تجاه حرب الكرامة”.