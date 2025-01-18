واتساب يفاجئ المستخدمين بميزات مذهلة تعيد تعريف المحادثات في 2025

أعلن تطبيق واتساب، المملوك لشركة Meta، عن إطلاق مجموعة جديدة من الميزات تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وجعل المحادثات أكثر إبداعًا وتفاعلية، يأتي هذا التحديث كجزء من الجهود المستمرة لتوسيع قدرات التطبيق وتلبية تطلعات المستخدمين.

تتيح الميزات الجديدة للمستخدمين تحرير الصور ومقاطع الفيديو عبر 30 فلترًا وتأثيرًا بصريًا مميزًا.

وتشمل هذه الأدوات تحسينات لتعديل الألوان وتغيير الخلفيات، ما يجعل التجربة أكثر حيوية وإبداعًا، ويأتي ذلك بعد إطلاق الشركة لميزة الفلاتر لمكالمات الفيديو في العام الماضي، والتي تم الآن توسيعها لتشمل كاميرا واتساب، وفقا لموقع gadgets360.

من بين أبرز الميزات الجديدة، القدرة على تحويل صور السيلفي إلى ملصقات شخصية مباشرة من التطبيق، هذه الميزة، المتوفرة حاليًا لمستخدمي نظام Android، تُمكّن المستخدم من إنشاء ملصق بمجرد التقاط صورة شخصية.

ومن المتوقع أن يتم طرحها قريبًا لمستخدمي نظام iOS. بالإضافة إلى ذلك، أصبح بالإمكان مشاركة حزم الملصقات بسهولة داخل الدردشات، مما يضيف بعدًا جديدًا للتفاعل بين المستخدمين.

لمزيد من السلاسة، أضاف واتساب اختصارًا جديدًا يتيح الرد على الرسائل بسرعة من خلال النقر المزدوج عليها، هذه الطريقة المبسطة تكمّل الطريقة التقليدية التي تتطلب النقر المطول، ما يوفر للمستخدمين خيارات أكثر عملية.

مع هذه التحسينات، يستمر واتساب في تعزيز موقعه كأحد أبرز تطبيقات المراسلة في العالم، مع الحفاظ على المنافسة مع المنصات الأخرى التي تقدم ميزات مشابهة.

صحيفة البيان