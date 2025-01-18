رئيس ادارة العون القانوني بوزارة العدل تؤكد دور الادارة في حماية المتأثرين بالحرب

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أكدت المستشار العام انتصار تمر عبد القادر رئيس ادارة العون القانوني بوزارة العدل دور العون القانوني في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد تجاه النازحين و المهاجرين و من هم في وضع غير آمن و ذلك بسبب الاعتداء الذي تعرض له المواطن في نفسه و ماله وعرضه من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة و حوجته للمساعده له و الوقوف معه حتى يسترد جميع حقوقه.
جاء ذلك لدي مشاركتها بورقة في منصة التدريب بوزارة العدل تحت عنوان ( دور العون القانوني في الحماية و الدفاع عن المتأثرين بالحرب) تناولت فيها اختصاصات ادارة العون القانوني في تقديم جميع أنواع الخدمات القانونية من عون قانوني و قضائي للمواطنين السودانيين و غير السودانيين من المهاجرين سواء كانت هجرة نظامية أو غير نظامية باجراءات و شروط محددة تعمل بها الادارة وفقا لقوانين و لوائح وزارة العدل و الاتفاقيات و المعاهدات التي صادق عليها السودان .
و تطرقت الورقة لدور ادارة العون القانوني في تقديم الخدمات القانونية و الاستشارية لكافة الأشخاص داخليا و خارجيا و تحقيق العدالة و ارساء دعائم دولة القانون وحماية حقوق الانسان وفقا للدستور و الاتفاقيات و المعاهدات التي صادق عليها السودان بالاضافة لتحقيق المبدأ القانوني الهام ( الدولة ولي من لا ولي له ) كما تطرقت الورقة لاهم اختصاصات ادارة العون القانوني المتمثلة في تقديم العون القانوني للمستفيدين أمام المحاكم بكافة درجاتها و انواعها و النيابة و الجهات الادارية وكافة اجهزة الدولة و الجهات المختصة بالقوات النظامية و تقديم الرأي و النصح القانوني للمستفيدين و كذلك تقديم العون القانوني لجميع السودانيين المعسرين و المهاجرين و اللاجئين داخل السودان و النازحين و الاطفال مجهولي الابوين و ضحايا الاتجار بالبشر و الاجانب المقيمين بالسودان بصورة نظامية او غير نظامية.
واشارت الورقة إلى أن ادارة العون القانوني تعتبر الذراع الايمن لوزارة العدل في تطبيق مبدأ العدالة وفقا للقوانين و الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان .
وفي الختام خلصت الورقة لتقديم الخدمة القانونية بجميع انواعها للمتأثرين بالحرب وتقديم الدعم القانوني للنازحين واللاجئين و مساعدتهم في الامور القانونية المتعلقة باللجوء و الهجرة بما في ذلك تقديم طلبات اللجوء و التعامل مع المشاكل القانونية في بلدان الاستضافة.
كما طالبت باهمية تنظيم ورش عمل و حملات توعية لتبصير المواطنين بحقوقهم في ظل الحرب و كيفية التصرف في حال انتهاك هذه الحقوق كما اشارت لاهمية التوثيق القانوني لانتهاكات حقوق الانسان و جمع الادلة الخاصة بهذه الانتهاكات و جرائم الحرب لدعم المحاكمات المستقبلية و المساءلة القانونية وتقديم الدعم القانوني و المساعدة لكل المواطنين الذين تعرضوا لاضرار جسدية او نفسية او فقدان للممتلكات من اجل الحصول على تعويضات.
بالاضافة للمشورة القانونية فيما يتعلق باعادة التوطين ولمشاركة في عمليات المصالحة الوطنية و العدالة الانتقالية و تقديم المشورة القانونية من خلال المشاركة في لجان المصالحة والتاكيد علي شراكات مع المنظمات الحكومية و غير الحكومية المحلية و الدولية من اجل تعزيز و حماية حقوق الإنسان.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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