إلي حكومة دولة جنوب السودان.. إلي الموتورين من أبناء دولة جنوب السودان الذين اعتدوا علي الدبلوماسي بسفارة السودان بجوبا يحي الغبشاوي.. إليكم هذه الصورة لمجموعة من المواطنين الجنوبين الذين يحملون السلاح ويعملون بالزراعة في مشروع الجزيرة بالسودان!! الكاتب/ عبدالماجد عبد الحمبد

كانت هذه تفاصيل خبر هذه الصورة لمجموعة من المواطنين الجنوبين الذين يحملون السلاح ويعملون بالزراعة في مشروع الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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