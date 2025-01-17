لم تجد جموع المواطنين الذين ظلوا تحت حصار عصابات المليشيا عاماً كاملاً داخل مدني .. لم تجد فرصة لتقول شكراً للجيش وقائده البرهان الذي زار مدني السني صباح اليوم ..
■ غضب الناس وسخطهم علي المليشيا وكلاب صيدها لايمكن تصوره ..
■ هذه حقيقة لايعرفها الأمرد النور حمد .. أحد المسامير الصدئة في تابوت شتات تيار العمالة والوضاعة في بلادنا التي تنفي الآن خَبَثها ..
■ لن تكون مدني من بعد اليوم مكاناً مناسباً للعيش لشُلّة أولادها الذين حرضوا شرار الناس علي اغتصابها واستباحتها ..
■ مما شاهدته وعايشته داخل أحياء مدني تجدني ناصحاً النور حمد بزيارة مدني .. ليري عين اليقين !!
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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