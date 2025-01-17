الحنّة للشعر والجسم.. شاهد شمس الكويتية تثير الجدل بفيديو على “سناب شات”

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أثارت المغنّية شمس الكويتية الجدل بحديثها عن فوائد الحنّة للشعر والجسم، ليس فقط من الناحية الجمالية وإنما أيضاً من الناحية النفسية.
وشاركت الفنانة متابعيها على “سناب شات” فيديو بدت فيه في غاية الحماسة وهي تستعرض شعرها والحنّة على يديها، وقالت: “سبحان الله الحنّة لما يتم وضعها على الراس تفتح مسارات طاقية لاستقبال التردد السماوي، اللي عندهم ضعف الإرادة أنصحهم حطوا حنة”.
وأضافت: “الحين فهمت في كتاب “مكارم الأخلاق” لسيدنا علي كيف لما كانوا يضايقون ويصير عندهم ضيقة نفسية يحنّون، لما صرت أربطها علمياً صرت أفهم. الحنّة مش بس أني أحس إن الشعر صحي، بل لها هالة لأن الحنة تعمل للهالة نور أعلى، وترتبط بحظك وبيتك ودخلتك على الناس”.
واختتمت شمس الكويتية كلامها المثير للجدل بالقول: “الحنّة مش موضوع تجميلي، الحنّة في الحضارات والديانات السابقة كانت تستخدم كطقوس للارتقاء”.
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع حديث شمس الكويتية، وانقسمت التعليقات بين من رأى أنها تتابع الكثير من الأمور وتقرأ القصص، لذلك تربطها ببعضها وتستنبط الأفكار منها، في حين اعتبر البعض الآخر أن كلامها “ساخر” ولا دليل علمياً على ما قالته عن الطاقة وتأثير الحنة فيها.
مجلة لها
اسماء عثمان
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