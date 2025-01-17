كردفان: العاشر من فبراير موعد امتحانات الشهادة الابتدائية

أعلن الاستاذ وليد محمد حسن مدير عام وزارة التربية والتعليم بشمال كردفان الوزير المكلف عن عقد امتحان الشهادة الابتدائية فى العاشر من فبراير ٢٠٢٥م.

جاء ذلك فى الاجتماع الموسع الذى عقدته إدارة المرحلة الابتدائية بالولاية صباح أمس برئاسة المرحلة مع إدارات التعليم الإبتدائي بمحلية شيكان بهدف الاستعدادات والتجهيزات لامتحان الشهادة الابتدائية الأول بحضور إدارة الامتحانات والتقويم والمساعد الفني والإداري لمدير المرحلة الابتدائية.

وأكد الاستاذ وليد محمد حسن على اهمية امتحان الشهادة الابتدائية الذى اجازه مجلس الامتحانات بالوزارة ودعا تلاميذ الصف السادس واسرهم إلى ضرورة الإسراع فى تكملة الإجراءات الفنية المتعلقة الامتحان وقال ان اي طالب لايجلس للامتحان لا يحق له النقل من فصل إلى آخر او من مرحلة إلى مرحلة لان الهدف من الامتحانات هو القياس والتقييم والتقويم.

الاستاذة ابتهال ميرغنى الفكى مديرة المرحلة الابتدائية بالولاية جددت العهد بين رئاسة المرحلة والمحلية لبداية عمل تنفيذ الخطة الجديدة للمرحلة وهنأت الاستاذة ابتهال جميع معلمي المرحلة بختام العام الدراسى وأوضحت أن الهدف من الاجتماع الوقوف على الترتيبات والاستعدادات الجارية لامتحان الشهادة الابتدائية من قبل إدارة الامتحانات والتقويم وكشفت عن الخطة التى وضعتها إدارة المرحلة استعدادا لامتحان الشهادة والتى تركز على برنامح الاسناد الاكاديمي عبر عدد من المحاور بغرض عقد أول امتحان شهادة للمرحلة الابتدائية بصورة ترضي الجميع.

وأكدت مدير المرحلة الابتدائية على أهمية الالتزام باالموجهات الإدارية والفنية الصادرة من إدارة الامتحانات والتقويم

الاستاذ عادل إبراهيم مقدم مدير إدارة الامتحانات والتقويم هنأ القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى على جهودهم فى تحرير ود مدني وعودتها لحضن الوطن وقال ان العام الدراسي سيكون أكثر امنا وسلاما بإذن الله وحيا قيادات البلاد والولاية على إنجاح امتحان الشهادة الثانوية .

وعن امتحان الشهادة الابتدائية قال مقدم نريد عودة قوية للشهادة الابتدائية بعد أكثر من 30 عاما واكد الاستاذ عادل جاهزية ادارته لقيام هذه الامتحان واوضح الإجراءات والضوابط الفنية التى تمت حتى الآن وأشار فى ذلك إلى اعداد استمارات أرقام الجلوس والبطاقة وتوزيعها الذي من خلال الإحصاء المبدئي للتلاميذ الجالسين وفق تقرير المحلية مشيراً إلى ان الاحصائية بلغت 17500 تلميذا وتلميذة ودعا إلى ضرورة التعاون المشترك لإنجاز هذه المهمة الوطنية. واعلن عن قيام امتحانات الشهادة الابتدائية بالابيض عبر تجمعات وهذا يتطلب مضاعفة الجهود والمشاركة من الجميع باعتباره تحديآ بعد امتحان الشهادة الثانوية واستعرض مقدم عدد من الضوابط الفنية الخاصة بأعمال المراقبة والتصحيح ولجنة المراقبة واكد ان كافة الاستمارات المعدة لذلك جاهزة واشترط فى عملية التصحيح ان يكون المعلم يدرس بالصف السادس

الاستاذ امين محمد عبدالمحمود مدير التعليم الإبتدائي بمحلية شيكان أعرب عن سعادته بانجاح الشهادة الثانوية واكد ان المسيرة ماضية لانجاح الشهادة الابتدائية وقال ان المعلم هو محور النجاح حيث ظل يعمل فى ظروف استثنائية واكد استعدادهم التام لاستقبال كافة تلاميذ الولاية وخارجها لأداء امتحانات الشهادة الابتدائية واكد على تنفيذ الخطة التى وضعتها إدارة الامتحانات والتقويم.

مديرو التعليم الإبتدائي باداريات محلية شيكان استعرضوا جملة من القضايا المتعلقة بالامتحان وكيفية تجاوزها واكدوا ان الترتيبات والاستعدادات تسير وفق ما خطط له من إدارة الامتحانات وابدوا عددا من الملاحظات حول بعض الجوانب ليتم معالجتها .

الاستاذ وليد محمد حسن وزير التربية والتعليم اشاد بالجهود التى بذلتها إدارة الامتحانات والتقويم وقال ان الإمتحانات تمثل تحديا وأن المعلمين على قدر هذا التحدي وجدد ثقته فى جميع المعلمين بالولاية وقال ان المعلم يستحق التكريم من الجميع لانه يعمل فى ظل ظروف بالغة التعقيد إيمانا بدوره الرسالي .

وأشار مدير عام وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة استقطاب الدعم من الجهات والمنظمات الداعمة للتعليم ورجال المال والأعمال لاسناد امتحان الشهادة الابتدائية وخاصة محور التلميذ ووجه بضرورة ربط تجمعات الامتحان بالسكن و يتم توزيع التلاميذ جغرافيا .

هذا وقد خرج الإجتماع بعدد من التوصيات التى تسهم فى إنجاح امتحان الشهادة الابتدائية بالولاية.

سونا