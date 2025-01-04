فاجعة جديدة في أمدرمان.. تفاصيل قصف عنيف

قتل 4 أشخاص وإصابة (43) أخرين أصابات متفاوتة تم إسعاف 22 مصابا إلى مستشفى النو التعليمي لتلقي العلاج و(7) مصابين إلى مستشفى أبوسعد و(14) مصاب إلى مستشفى البان جديد، جراء قصف نفذته المليشيا على أمدرمان.

وأدان دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم الاستهداف المستمر والممنهج للمدنيين العزل بالمناطق الآمنة بولاية الخرطوم، وأستنكر الاعتداء والقصف على ضاحية ود البخيت. اليوم التالي

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