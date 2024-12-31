تغزلت المطربة اليمنية, الأصل الإماراتية, الجنسية بلقيس فتحي, في الشعب السوداني, وذلك خلال استضافة تلفزيونية تابعها الآلاف. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حلت الفنانة بلقيس, ضيفة على الإعلامية المصرية منى الشاذلي. https://www.facebook.com/reel/1077832470800228 ووصفت المطربة الشهيرة الشعب السوداني بالطيب والرقيق والبسيط والمتعايش مع الكل, وأضافت: (عمري ما شفت سوداني عمل مشكلة مع حد). وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ختمت الفنانة بلقيس, حديثها عن الشعب السوداني, بإهدائه الأغنية الشهيرة (الليلة بالليل نمشي شارع النيل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الفنانة الإماراتية بلقيس تردد أغنية (الليلة بالليل نمشي شارع النيل) في لقاء تلفزيوني وتتغزل في الشعب السوداني: (شعب طيب ورقيق وعمري ما شفت سوداني عمل مشكلة مع حد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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