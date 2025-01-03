الدفاع المدني: إنقاذ طفل احتُجز عن طريق الخطأ داخل سيارة في دوحة عرمون

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أنّ "عناصر من الدّفاع المدني تمكّنوا من إنقاذ طفل يبلغ من العمر سنة ونصف السّنة، كان محتَجزًا داخل سيّارة في شارع فياض- دوحة عرمون، بالقرب من جامع كريدية".

وأوضحت في بيان، أنّ "بحسب المعلومات المتوفرة، تبيّن أنّ والدته كانت قد ترجّلت من السّيّارة لإدخال بعض الأغراض، ونسيت المفتاح داخلها، ممّا أدّى إلى إقفال الأبواب تلقائيًّا"، مشيرةً إلى أنّ "على الفور، استجابت فرق الدّفاع المدني للنّداء، حيث عملت على فتح باب السّيّارة باستخدام المعدّات المناسبة، وإخراج الطّفل الّذي كان بصحة جيّدة، وتسليمه إلى والدته".

وأكّدت المديريّة "أهميّة توخّي الحذر والانتباه لتجنّب مثل هذه الحوادث، حرصًا على سلامة الأطفال"، داعيةً المواطنين إلى "الاتصال على الرّقم 125، في حال وقوع أي طارئ".