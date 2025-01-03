نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم مجلس الأمن في البيت الأبيض جون كيربي، أننا "ملتزمين بالعمل لضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل"، لافتاً الى أن "التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة أمر ملح وممكن".
ولفت كيربي، الى أننا "نرحب بإرسال فريق التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة، ونحث حماس على التوقيع على اتفاق جديد من أجل الإفراج عن الأسرى".
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن البيت الأبيض: ملتزمون بالعمل لضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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