شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بسعر الدولار اليوم فى منتصف التعاملات.. أسعار العملات اليوم الأحد 5-1–2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الأحد 5-1-2025، انخفاضا مقارنة بالتعاملات الصباحية، وننشر سعر الدولار وأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري كالآتي: سعر الدولار اليوم
50.67 جنيه للشراء.
50.77 جنيه للبيع.
51.98 جنيه للشراء.
52.33 جنيه للبيع.
62.70 جنيه للشراء.
63.12 جنيه للبيع.
163.50 جنيه للشراء.
164.54 جنيه للبيع
13.46 جنيه للشراء.
13.52 جنيه للبيع.
13.78 جنيه للشراء.
13.82 جنيه للبيع.
12.86 جنيه للشراء.
13.92 جنيه للبيع.
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