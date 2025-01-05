شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بسعر الدولار اليوم فى منتصف التعاملات.. أسعار العملات اليوم الأحد 5-1–2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الأحد 5-1-2025، انخفاضا مقارنة بالتعاملات الصباحية، وننشر سعر الدولار وأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري. وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري كالآتي: سعر الدولار اليوم وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري كالآتي: سعر الدولار اليوم 50.67 جنيه للشراء.

50.77 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم 51.98 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 62.70 جنيه للشراء.

63.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم 163.50 جنيه للشراء.

164.54 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم 13.46 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.78 جنيه للشراء.

13.82 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم سعر الريال القطري اليوم 12.86 جنيه للشراء.

13.92 جنيه للبيع.

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