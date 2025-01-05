الاقتصاد

انخفاض بسعر الدولار اليوم فى منتصف التعاملات.. أسعار العملات اليوم الأحد 5-1–2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الأحد 5-1-2025، انخفاضا مقارنة بالتعاملات الصباحية، وننشر سعر الدولار وأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري كالآتي: سعر الدولار اليوم 

50.67 جنيه للشراء.
50.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم 

51.98 جنيه للشراء.
52.33 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

 62.70 جنيه للشراء.
63.12 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى اليوم

 163.50 جنيه للشراء.
164.54 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى اليوم

 13.46 جنيه للشراء.
13.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

 13.78 جنيه للشراء.
13.82 جنيه للبيع.
 

سعر الريال القطري اليوم

 12.86 جنيه للشراء.
13.92 جنيه للبيع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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