وزير خارجية إيران: هناك أزمة في الشرق الأوسط لكن طريق الدبلوماسية لا يغلق والحل صعب لكنه غير مستحيل

أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الى أن "هناك أزمة في الشرق الأوسط لكن طريق الدبلوماسية لا يغلق والحل صعب لكنه غير مستحيل"، لافتاً الى أننا "جاهزين للانخراط في مفاوضات نووية بناءة من دون تأخير بهدف التوصل لاتفاق".

وكشف عراقجي، أننا "مستعدين لاستئناف المفاوضات النووية بصيغة بناء الثقة حول برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات".