شاهد بالصور.. الفنانة إيمان الشريف تبهر جمهورها بجلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة السودانية المعروفة إيمان الشريف, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة خلال حفل غنائي أحيته بإحدى دول الخليج. وأبهرت إيمان الشريف, جمهورها بأناقتها المعهودة بالثوب السوداني, وحظيت صورها بمئات الإعجابات من قبل معجبيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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