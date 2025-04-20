وفد جامعة بحري يشارك في معرض قونية الزراعي الـ21 بتركيا

شارك وفد من جامعة بحري يضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة في فعاليات معرض قونية الزراعي الدولي الـ21، والذي استضافته مدينة قونية التركية خلال الفترة من 8 إلى 12 أبريل 2025 وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجامعات .

ويُعد المعرض أحد أبرز الفعاليات في القطاع الزراعي على مستوى المنطقة، حيث شاركت فيه 436 شركة وممثّلون من 20 دولة، واستقطب نحو 251,184 زائرًا من 79 دولة و81 مقاطعة.

كما شهد المعرض مشاركة متميزة من فرع الجمعية التركية للمهندسين الزراعيين (TZYMB) بمدينة قونية، والتي لاقت اهتماماً واسعاً من الزوار، حيث قُدّر عدد الزائرين المحليين بحوالي 2400 شخص.

وخلال الزيارة، التقى وفد جامعة بحري بسعادة والي ولاية قونية، كما عقد لقاءً مع رئيس اتحاد الطلاب السودانيين بتركيا، في خطوة تعزز العلاقات الأكاديمية والثقافية بين البلدين.

وتأتي زيارة الوفد والتي بدأت بجامعة سلجوق التركية في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، والتي تهدف إلى ترسيخ التعاون الأكاديمي بين الجانبين من خلال تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتدريب المشترك بين ثلاث جامعات تركية وثلاث جامعات سودانية، هي جامعة بحري، وجامعة النيلين، وجامعة البطانة.