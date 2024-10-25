بالفيديو.. ضابط يحكي موقف طريف في الحرب لحظة “جغم” أحد قادة الدعم السريع: (الدعامة حملوه على عنقريب وهو يلوح لهم بأصبعة يحذرهم من المسيرة وهم فاكرين أنه بتشهود وفجأة كلهم أصبحوا دنيا زايلي)

حكى ضابط من ضمن المقاتلين بالقوات المسلحة, موقف طريف خلال الحرب أثار ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام أحد الجنود بتصوير مقطع مع الضابط في إستراحة محارب, سأله فيه عن المواقف الطريفة التي قابلته في الحرب.

وقال الضابط الذي ظهر وهو مصاب: (في إحدى المرات قامت مسيرة تابعة للجيش بقصف موقع للدعم السريع أصيب فيه أحد قاداتهم وأحد أبناء أسرة حميدتي).

وتابع: (اكتشفنا أنه قيادي لأن الدعامة من عاداتهم ترك مصابيهم في المعركة, لكن هذا الشخص تحديداً تم حمله سريعا على “عنقريب” لإسعافه).

https://www.facebook.com/reel/550273210900562

وواصل: (قاموا 8 أشخاص بحمله على العنقريب وهم يجرون به وفي هذه الأثناء كان القائد يلوح بأصبعه ويرفع يده للسماء).

وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (الدعامة الذين كانوا يحملون القائد ظنوا من إشارة يده أنه ينطق الشهادتين “يتشهود”).

وختم المقاتل الموقف الذي أضحك الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي وقاموا بمشاركته: (إشارة القائد كان تنبيه لهم بأن المسيرة قريبة منهم لكنهم لم يفهموا إشارته وفجأة أصبحوا كلهم دنيا زايلي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)