- 1/2
- 2/2
حكى ضابط من ضمن المقاتلين بالقوات المسلحة, موقف طريف خلال الحرب أثار ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام أحد الجنود بتصوير مقطع مع الضابط في إستراحة محارب, سأله فيه عن المواقف الطريفة التي قابلته في الحرب.
وقال الضابط الذي ظهر وهو مصاب: (في إحدى المرات قامت مسيرة تابعة للجيش بقصف موقع للدعم السريع أصيب فيه أحد قاداتهم وأحد أبناء أسرة حميدتي).
وتابع: (اكتشفنا أنه قيادي لأن الدعامة من عاداتهم ترك مصابيهم في المعركة, لكن هذا الشخص تحديداً تم حمله سريعا على “عنقريب” لإسعافه).
https://www.facebook.com/reel/550273210900562
وواصل: (قاموا 8 أشخاص بحمله على العنقريب وهم يجرون به وفي هذه الأثناء كان القائد يلوح بأصبعه ويرفع يده للسماء).
وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (الدعامة الذين كانوا يحملون القائد ظنوا من إشارة يده أنه ينطق الشهادتين “يتشهود”).
وختم المقاتل الموقف الذي أضحك الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي وقاموا بمشاركته: (إشارة القائد كان تنبيه لهم بأن المسيرة قريبة منهم لكنهم لم يفهموا إشارته وفجأة أصبحوا كلهم دنيا زايلي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ضابط يحكي موقف طريف في الحرب لحظة “جغم” أحد قادة الدعم السريع: (الدعامة حملوه على عنقريب وهو يلوح لهم بأصبعة يحذرهم من المسيرة وهم فاكرين أنه بتشهود وفجأة كلهم أصبحوا دنيا زايلي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.