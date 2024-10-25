أثارت المطربة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد سخريتها من زميلتها الفنانة ندى القلعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ملكة الدلوكة ظهرت مع زميلاتها المطربتين ندى القلعة, وميادة قمر الدين, في بث مباشر على تطبيق “تيك توك”. وقالت الفنانة ندى القلعة, على ذكر اقليم دارفور, أنها ذارت جنوب دارفور, في السنوات الماضية, لتباغتها إنصاف مدني بسؤال سريع (مشيتي مع الجيش ولا حفلة خاصة). ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ردت سيدة الغناء, على سؤال ملكة الدلوكة ضاحكة: (مشيت مع الانقاذ). إجابة القلعة, أثارت ضحكات إنصاف مدني, لترد بطريقة ساخرة: (أحي أنا.. اشي على الإنقاذ) وسط ضحكات الحاضرين البث المباشر والمتابعين له. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. خلال بث مباشر جمع المطربتين.. إنصاف مدني تسخر من زميلتها ندى القلعة بعد تصريحات الأخيرة بأنها سافرت إلى دارفور مع حكومة النظام السابق: (أحي أنا.. اشي على الإنقاذ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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