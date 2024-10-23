«أرامكو» تطالب بتحديث خطة تحوُّل الطاقة

دعا رئيس «أرامكو السعوديَّة» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، إلى وضع خطة محدثة لتحوُّل الطاقة، تكون بمثابة إصدار جديد للخطَّة الحالية التي أثبتت عدم نجاحها، وأنْ تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع الدول، وخاصَّة الآسيوية والجنوب العالمي بصورة عامَّة. وقال الناصر -في كلمة ألقاها أمس، في أسبوع الطَّاقة الدولي بسنغافورة-: إنَّه لابُدَّ من وضع خطة جديدة لتحوُّل الطاقة، تراعي الدور الحاسم الذي تلعبه القارة الآسيويَّة على الساحة العالميَّة، وطبيعة الموارد المتاحة لها، وآفاق نموها المستقبلي. وأضاف: إنَّه ربما يكون القرن الـ21 هو قرن القارة الآسيويَّة، ولكن في ظل التخطيط الحالي للتحوُّل الذي أثبت عدم كفاءته، ينبغي أنْ ينصبَّ التركيز الرئيس على ما يمكن تطبيقه عمليًّا وعدم الاكتفاء بالتنظير.

وبالنسبة إلى أهميَّة التخطيط العملي للتحوُّل، قال الناصر: إنَّه من الضروري إعطاء الأولوية لخفض الانبعاثات بشكل منهجي، لتحقيق أقصى تأثير ممكن، وبتكلفة مقبولة، وفي إطار زمني معقول، وهذا النهج متعدِّد المصادر والسرعات والأبعاد، ولا ينحاز لنوع طاقة أو تقنية على حساب أُخْرى، ويتناول الأولويات الفعليَّة لأمن الطاقة، وقدرة الدول على تحمُّل التكاليف والاستدامة، ولا يراعي الدول الصناعية على حساب الدول النامية، وهو عبارة عن خطة تحوُّل محدَّثة مع التركيز في صميمها على آسيا. وأشار إلى أنَّ التحوُّل سيكون مكلِّفًا للجميع، حيث تُقدَّر التكاليف المطلوبة عالميًّا بما يتراوح بين 100 و200 تريليون دولار بحلول عام 2050، وبالنسبة للدول النامية، فقد يتطلب الأمر نحو 6 تريليونات دولار سنويًّا.

من جهةٍ أُخرى توقَّعت وكالة الطاقة الدولية حدوث فائض في المعروض من النفط خلال 2025؛ بسبب إمدادات الدول غير الأعضاء في تحالف «أوبك+»، وترى الوكالة أنَّ ضعف نمو الطلب الصيني على الذهب الأسود قد يستمر في العام المقبل. وقال «فاتح بيرول» المدير التنفيذي للوكالة في تصريح لوكالة «رويترز»، على هامش منتدى أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة، إنَّ توقُّعات ضعف نمو الطلب الصيني العام المقبل تأتي رغم إجراءات دعم الاقتصاد التي كشفت عنها بكين في الآونة الأخيرة، وفي ظل تحول الصين للاعتماد على السيَّارات الكهربائيَّة. وأضاف إنَّ الصين ساهمت في أكثر من 60% من النمو المحقق في الطلب العالمي على النفط خلال العقد الماضي حين كان اقتصادها ينمو بمتوسط 6.1% سنويًّا، وأنَّ تقلص معدل نمو الاقتصاد الصيني لنحو 4% يؤدي إلى انخفاض استهلاكه من الطاقة.رؤية السعوديَّة

لتحوُّل الطاقة

إعطاء الأولوية لخفض الانبعاثات بشكل منهجي

عدم الانحياز لنوع طاقة أو تقنية على حساب أخرى

مراعاة الأولويات الفعلية لأمن الطاقة

دراسة قدرة الدول على تحمُّل التكاليف والاستدامة

عدم مراعاة الدول الصناعية على حساب الدول النامية

100 تريليون دولار تكلفة تقديريَّة

جريدة المدينة