قال الناطق الرسمي باسم تنسيقية تقدم جعفر حسن للجزيرة مباشر بأن طرفا الاقتتال ارتكبا انتهاكات خطيرة ضد المدنيين – نتواصل مع القيادة العليا للقوات المسلحة ونحثهم على ضرورة الانخراط في التفاوض. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر جعفر حسن: نتواصل مع القيادة العليا للقوات المسلحة ونحثهم على ضرورة الانخراط في التفاوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.