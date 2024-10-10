كشفت الفنانة شيرين رضا، عن بوستر فيلمها الجديد بعنوان «وداعا حمدي»، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية. وشاركت شيرين رضا، البوستر الرسمي للفيلم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليه: «وداعا حمدي» قريبا. فيلم وداعا حمدي

تدور أحداث فيلم وداعاً حمدي، في إطار درامي لايت كوميدي، عن قصة مليئة بالمواقف الكوميدية التي تتخللها الكثير من اللمحات الدرامية العميقة. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر وداعا حمدي.. شيرين رضا تروج لأحدث أعمالها في السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.