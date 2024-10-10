تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل للفنان الشاب عثمان بشة, بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أشعل الفنان الشاب حفل زواج لأسرة سودانية بالقاهرة بترديده أغنية للقوات المشتركة. حيث ردد بشة, متغزلاً في القوات المشتركة, التي تقاتل بجانب الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع: (البداوسوا في الخونة العلوج والتأشيرة لذات البروج), وسط تفاعل المعازيم الحاضرين الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. الفنان عثمان بشة يغني للقوات المشتركة ويشعل حماس المعازيم: (البداوسوا في الخونة العلوج والتأشيرة لذات البروج) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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