مصر تنفي مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع حول قصف قواته بالسودان

نفت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، المزاعم التي جاءت على لسان محمد حمدان دقلو، قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن “المزاعم تأتي فى خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق”.

ودعت مصر “المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع”.

وأكدت مصر حرصها على “أمن واستقرار ووحدة السودان الشقيق أرضاً وشعباً”، مشددة على أنها “لن تألو جهداً لتوفير كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة”.

العربية نت