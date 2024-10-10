أثارت الفنانة السودانية المثيرة للجدل ريان الساتة, ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة المثيرة للجدل وهي تغني في حفل خاص بالعاصمة المصرية القاهرة. https://www.facebook.com/reel/1910051099480975 وقدمت الفنانة ريان الساتة, فواصل من الرقص المثير بصدرها مما أدى لإثارة حماس عازف “الطار” الخاص ضمن فرقتها الموسيقية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ريان الساتة تقدم وصلة رقص فاضحة بصدرها وتثير عازفها خلال حفل بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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