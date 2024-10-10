المجلس الأعلى للثروة الحيوانية بالنيل الأبيض يخطط لإنفاذ مشروعات في الإنتاج الحيواني والسمكي

كوستي

كشف الدكتور طارق عبد المحمود الأمين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية النيل الأبيض عن خطة المجلس لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال الإنتاج الحيواني والسمكي بهدف زيادة الاقتصاد والاستفادة من منتجات الثروة الحيوانية والسمكية ، وقال عبد المحمود في تصريح ل ( سونا ) إن هذه المشروعات تشمل تأهيل مصنع الأسماك بكوستي بطاقه إنتاجية تصل ٢٣ طن لحفظ الأسماك للتسويق في مناطق الاستهلاك ، ومشروع تسمين العجول بالمحليات بعدد ٥٠ عجل لكل محليه بالإضافة لمشروع إنتاج الزبادي للمصانع الصغيرة سعة ١٠٠٠ الف بكل من كوستي والدويم تتم إدارته بواسطه جمعيات لإنتاج الحيواني .

وأبان الأمين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي إن المشروعات تشمل مشروع تدوير مخلفات المسالخ لتحويلها لسماد عضوي ويحتوي المشروع ستة ماكينات سيتم تركيبها بكل من كوستي والدويم ، واضاف ان المجلس يخطط لتنفيذ مشروع نقل اللحوم المبردة من المسالخ لأماكن الاستهلاك بتمويل من بنك ام درمان الوطني ، واكد عبد المحمود إن المجلس اكمل تخصيص مساحة مقدرة لإنشاء سلخانة للصادر وحجر بيطري .

سونا