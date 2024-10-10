أثار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد خطابه أمس الأربعاء.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وجه حميدتي, خلال حديثه عدد من الرسائل لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, وعدد من القيادات.
وقال قائد الدعم السريع في إحدى عباراته التي أثارت سخرية الجمهور: (ياريت لو اتمردنا أيام فض الاعتصام عشان كان نوريك الكي والقرض الني).
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, سخر من عبارة حميدتي ووصفها بعبارة الفنانان الهابطات والمعروفات باسم “القونات”.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت إحدى الناشطات رداً على عبارة حميدتي: (المرحوم بقى يستخدم عبارات القونات).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حميدتي للبرهان: (نوريك الكي والقرض الني) وساخرون: (المرحوم بقى يستخدم عبارات القونات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.