اتحاد الكرة يعاقب ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم العقوبات الموقعة على الأندية التي خاضت المباريات الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي شهدت تغريم الزمالك 50 ألف جنيه لعدم الحضور المؤتمر الصحفي، كما قررت إيقاف الثنائي محمود علاء ومحمود عواد مباراة واحدة بعد الحصول على الإنذار الثالث.

كما شهدت العقوبات تغريم كل من أسوان، المقاولون العرب، اف سي مصر، الجونة وطنطا مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

المقاولون العرب × اسوان

توقيع غرامة مالية على نادي أسوان والمقاولون العرب قيمتها "50000 جنية" لكل منهما لتأخر الفريق للنزول للملعب في الشوط الثاني.

انبي × الزمالك

توقيع غرامة مالية على المدير الفني لنادي الزمالك "50000 جنية لعدم حضور المؤتمر الصحفي.

ايقاف اللاعب محمود علاء الدين محمود ( الزمالك ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

ايقاف اللاعب محمد حسين عواد موسى (الزمالك ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

ايقاف اللاعب رامي محمد صبري منصور ( انبي ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

مصر للمقاصة × حرس الحدود

ايقاف اللاعب مصطفى جمال عبدالمجيد ( حرس الحدود ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

اف سي مصر × وادي دجلة

توقيع غرامة مالية على نادي مصر قيمتها " 50000 جنية" لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني .

طنطا × سموحة

توقيع غرامة مالية على نادي سموحةقيمتها " 50000 جنية" لتأخر الفريق للنزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني .

توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها " 50000 جنية" لتأخر الفريق للنزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني .

توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها "20000 جنيهاً" للنزول بعض افراد الجهاز الفني والإداري أرض الملعب.

المقاولون العرب × الجونة

ايقاف اللاعب محمود ابو السعود زكي محمد ( المقاولون العرب ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي الجونة قيمتها " 50000 جنية" لتأخير الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني .

طلائع الجيش × الانتاج الحربي

ايقاف اللاعب احمد مجدي الحسيني محمود ( الانتاج الحربي ) مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة.