بطولة ألمانيا: ليفركوزن يسقط في فخ التعادل ويمنح بايرن فرصة توسيع الفارق

الرياص - اسماء السيد - برلين : سقط باير ليفركوزن حامل اللقب في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه أونيون برلين السبت، مانحا بايرن ميونيخ المتصدر فرصة ذهبية لتوسيع الفارق معه، وذلك في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفشل ليفركوزن الذي تقلّصت حظوظه في الاحتفاظ بلقبه، في تحقيق فوزه الرابع تواليا في "بوندسليغا" ليكتفي بنقطة التعادل ويرفع رصيده إلى 63 في المركز الثاني، متأخرا بفارق 5 نقاط عن بايرن المتصدر الذي بامكانه أن يبتعد 8 نقاط في حال فوزه على غريمه بوروسيا دورتموند في ختام هذه الأمسية.

ولم يكد الحكم يطلق صافرة البداية حتى هدد ليفركوزن مرمى ضيفه بعد تمريرة من الانكليزي نايثن تيلا على الجهة اليمنى إلى الهولندي جيريمي فريبونغ الذي توغل في منطقة الجزاء وسدد كرة هزت الشباك الخلفية لمرمى الحارس الدنماركي فريدريك رونوف (1).

والتقط رونوف كرة سهلة من التشيكي باتريك شيك (10)، قبل أن يلغي الحكم هدف الصربي أندري إيليتش بداعي التسلل على مهاجم برلين (15).

وواصل حامل اللقب إهدار الفرص بعد تسديدة لولبية من 20 مترا من شليك مرت بمحاذاة القائم (31) وأخرى ساقطة "لوب" من فريبونغ فوق العارضة (35) وثالثة من الإسباني أليخاندرو غريمالدو (45+3).

وانتظر ليفركوزن 10 دقائق على بداية الشوط الثاني لتهديد مرمى برلين عبر الإسباني أليكس غارسيا الذي سدد كرة من 20 مترا تصدى لها رونوف، قبل أن يغادر بعد ثلاث دقائق لصالح فلوريان فيرتس العائد من اصابة ابعدته عن الملاعب منذ 8 آذار/مارس، وهو التبديل الثاني للمدرب الإسباني شابي ألونسو بعد اخراج تيلا واقحام المغربي أمين عدلي بدلا منه بعد الاستراحة.

سريعا، نشّط فيرتس فريقه فمرر كرة إلى الأرجنتيني إكسييل بالاسيوس على الجهة اليمنى سددها قوية وتصدى لها الحارس (59).

وكاد خروج القائد الحارس الفنلندي لوكاس هراديتسكي من مرماه أن يكلّف ليفركوزن غاليا (64)، قبل أن يهدر بينيديكت هولرباخ فرصة ذهبية بعدما استفاد من خطأ من البوركيني إدموند تابسوبا في تشتيت الكرة ليجد نفسه منفردا إلّا ان تسديدته السهلة وجدت الحارس (73).

وأنقذ رونوف فريقه من الخسارة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بتصديه لكرة شيك.

وفي الصراع على المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خسر ماينتس أمام مضيفه هوفنهايم بهدفي الكرواتي أندري كراماريتش (4 و32).

وواصل ماينتس هدر النقاط للمباراة الرابعة تواليا في سلسلة خسر خلالها مرتين وتعادل مثلهما، ليتراجع للمركز الخامس مع 46 نقطة بفارق نقطتين خلف لايبزيغ الفائز على فولفسبورغ 3 2 الجمعة.

كما تساوى ماينتس مع فرايبورغ السادس الفائز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2 1.

في المقايل، عزز هوفنهايم العائد إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من 4 مباريات لم يحصد خلالها النقاط الثلاث (تعادل مرتين وخسر مثلهما)، حظوظه بالبقاء بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر متقدما بفارق نقطة على سانت باولي صاحب المركز الخامس عشر الذي تغلب على مضيفه هولشتاين كيل متذيل الترتيب 2 1.

ومُني بوخوم وصيف القاع بخسارته الرابعة تواليا وجاءت أمام ضيفه أوغسبورغ المنقوص 1 2.

وتقدم أوغسبورغ بهدف الكونغولي سامويل إيسندي (16) وعادل بوخوم عبر فيليب هوفمان، قبل أن يقتنص الفريق الضيف الذي طرد من صفوفه أرني ماير بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 80، هدف الفوز بفضل البديل ميرت كومور (90).

وتجمد رصيد بوخوم الذي كان خسر في المراحل الثلاث الماضية أمام كل من أينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن بالنتيجة ذاتها 1 3 وشتوتغارت 0 4، رصيده عند 20 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، علما أن فوزه الاخير يعود للمرحلة 25 عندما حقق مفاجأة مدوية باسقاطه بايرن ميونيخ على أرضه 3 2.