شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضيفا ثقيلا على بيراميدز الليلة في قمة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على بيراميدز، في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوى في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين، قبل أن ينسحب من مباراة القمة ضد الزمالك ويعلن عدم استكمال المسابقة فيما تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدى سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في نصف النهائي، أمام صنداونز وأورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا، وضرب الأهلي موعدًا مع صنداونز في مباراة معتادة بين الفريقين في السنوات الأخيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب بيراميدز أمام أورلاندو بايرتس في المواجهة الأخرى بدور نصف النهائي.

بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.

واشتعلت الأجواء قبل هذه المواجهة بعد أن تقدم بيراميدز بطعن ضد قرار رابطة الأندية بإلغاء عقوبة خصم الثلاث نقاط من الأهلي بجانب تراجع بيراميدز عن استقدام حكام أجانب لهذه المباراة بينما تمسك الأهلي بالصافرة الأجنبية وتم تعيين الهولندي داني ماكلي حكما للمباراة ويعاونه الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

ويسعى بيراميدز لتحقيق فوز سيكون مهما في طريق تحقيق لقب الدوري المصري لأول مرة في تاريخ النادي خاصة أن الفريق بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش يقدم مستويات رائعة ويملك كوكبة من النجوم على رأسهم مصطفى فتحي والكونغولي فيستون ماييلي ومحمد الشيبى ووليد الكرتى ومحمد حمدى، وطالب لاعبيه بإستعادة الانتصارات المحلية لضمان التتويج باللقب لأول مرة.

في المقابل، يتسلح الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر بكتيبة من المواهب على رأسها المغربي أشرف بن شرقي وإمام عاشور والفلسطيني وسام أبو علي والسلوفيني نيجك جراديشار ، ويغيب عن الأهلي أمام بيراميدز، كل من كريم فؤاد للإصابة، وطالب كولر لاعبيه بضرورة الفوز الليلة لتصحيح مسار الفريق محلياَ ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز مكون من :في حراسة المرمى: محمد الشناوي ، في الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله ، في الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق ، في الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبوعلي، نجيك جراديشار.