دورة مونتي كارلو: ألكاراس يعوض تأخره أمام سيروندولو ويبلغ ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - مونتي كارلو : عوض الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا تأخره بمجموعة ليبلغ الدور ثمن النهائي من دورة مونتي كارلو للماسترز ألف نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على الارجنتيني فرانسيسكو سيروندولو (22) بنتيجة 2 6، 6 0 و6 1 الاربعاء ضمن الدور الثاني.

ويلتقي ألكاراس الذي حقق فوزه الأول على الاطلاق في دورة مونتي كارلو، في الدور المقبل، الألماني دانيال ألتماير (84) الفائز على الفرنسي ريشار غاسكيه 7 5 و5 7 و6 2 الاربعاء.

وكان الظهور الوحيد سابقا للاسباني في دورة مونتي كارلو انتهى بالخسارة امام الاميركي سيباستيان كوردا بعد ثلاث مجموعات في عام 2022.

قال ألكاراس (21 عاما) الذي حقق فوزه الـ 16 مقابل 4 هزائم في العام الحالي مستهلا ايضا مشواره على الملاعب الرملية بطريقة ايجابية "لم أبدأ المباراة بشكل جيد. ارتكبت العديد من الأخطاء، وتركته يلعب في عمق الملعب، ويسيطر على النقاط".

وأضاف "أدركت أنه عليّ تغيير أسلوبي، واللعب بشراسة أكبر، وتقديم أدائي الخاص في كرة المضرب: كرات ساقطة، والتوجه نحو الشبكة، والتحلي بحماسة أكبر. كان التغيير الأهم هو إعادة الكرة، حيث حاولت أن أعيد الكرة بشكل أفضل ودفعه بقوة".

ويشارك ألكاراس في دورة مونتي كارلو عقب نتائج متفاوتة في الاراضي الاميركية، حيث بلغ نصف نهائي دورة إنديان ويلز قبل أن يخرج من الدور الثاني في دورة ميامي بخسارته أمام البلجيكي دافيد غوفان (56).

بعدما استهل المباراة بكسر إرسال منافسه بينما كانت النتيجة متعادلة 1 1، خسر ألكاراس أربعة أشواط متتالية ما أتاح لسيروندولو في حسم المجموعة الافتتاحية بسهولة نسبية.

وضرب الإسباني الذي أعفي من خوض الدور الاول، بقوة في المجموعة الثانية حيث عمد الى تضييق الخناق أكثر على منافسه الأرجنتيني من خلال سرعة التحرك والسيطرة على الملعب، ليفوز بستة أشواط متتالية حاسما إياها 6 0.

وفي المجموع الثالثة والفاصلة، كسر بطل رولان غاروس 2024 إرسال الأرحنتيني ليتقدم 2 1، قبل أن يواصل سيروندولو ارتكاب الهفوات ليتمكن ألكاراس من حسم المباراة بعد ساعة و38 دقيقة.