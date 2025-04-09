شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات 3 لاعبين أمام الاتحاد السكندرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، دخول الفريق معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها غدا الخميس على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط فى دورى nile.

ويختتم الإسماعيلى تدريباته اليوم على استاد الإسماعيلية قبل إعلان تامر مصطفى قائمة اللاعبين الذين سيدخلون في معسكر مغلق اليوم من أجل فرض مزيد من التركيز عليهم من أجل مواصلة النتائج الإيجابية.

واستعاد فريق الإسماعيلى خدمات العديد من اللاعبين الذين غابوا عن مباراة بيراميدز الماضية فى كأس عاصمة مصر، وهم كل من الفلسطينى خالد النبريصى وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى.

ويسعى تامر مصطفى لتحفيز اللاعبين من أجل القتال على كل نقطة في مباريات الدورى المقبل لتحسين وضع الفريق في الجدول والابتعاد عن مراكز الهبوط لدورى المحترفين في الموسم المقبل.

وتعد مباراة الخميس رقم 120 بين الإسماعيلى والاتحاد فى بطولة الدورى المكتملة، حيث فاز الإسماعيلى فى 56 مباراة مقابل 33 فوزا للاتحاد السكندرى، وحسم التعادل 30 مباراة منها 8 لقاءات سلبية.

سجل لاعبو الإسماعيلى 187 هدفا، مقابل 124 هدفا للاتحاد، وحافظ الدراويش على نظافة شباكه فى 43 لقاء مقابل 29 للاتحاد، ويعد أكبر فوز للدراويش كان 5 /0 وتكرر 3 مرات فى مواسم "93/94، 2006/2007، 2015/2016". بينما جاء أكبر فوز لزعيم الثغر 4/1 فى موسم 2002/ 2003.