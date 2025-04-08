زيزو يشعل القلعة البيضاء..تفاصيل أزمة تجديد عقده مع الزمالك واحتمالية انتقاله للأهلي​

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، في تصريحات نقلها الإعلامي هاني حتوت، عن فترة عدم تجديدة للزمالك وأسباب عدم التجديد، مشيرًا إلى أن تخبط مجلس الإدارة هو السبب في ما وصلنا إليه.

وقال حتوت عبر أون سبورت إف إم على لسان زيزو: "أنا في غاية الاحباط من الذي حدث خلال الفترة الماضية، وأنا مش مصدق ما حدث، خصوصا ما حدث مع والدي... والدي ليس أقل من أي فرد داخل النادي، وتعرض لكل أنواع الهجوم بسبب بعض أفراد الإدارة، والدي هو من جدد مرتين من قبل مع الزمالك دون الحصول على أي عمولة رغم أنه وكيلي ومن حقه الحصول على عمولة".

وأضاف: "المشكلة الحقيقة تكمن في السمسرة التي تحدث في الصفقات في النادي وكان من الممكن أن أقوم بإدخال وكيل في المفاوضات عند التجديد وأحصل على العمولة وأعطيها لوالدي ولكن أنا ليس هذا الشخص".

وأكمل: "ندخل جلسة وقبل انتهاء الجلسة نلاقي كل ما حدث في الجلسة في كل مكان بالشتيمة عليها، والفارق هنا أنه عندما أراد مرتضى منصور تجديد عقدي أرسل سيارة خاصة للمنيا لوالدي وقمت بالتجديد دون شروط لأن هناك تقدير كبير في التعامل".

وأشار: "أنا اللاعب الوحيد اللي اتشتم 3 مرات من جمهور الزمالك في الملاعب، الحاجة الوحيد الحلوة خلوها ليست على طبيعتها من أجل الشتيمة والضغط علي، وأنا مش مشكلتي الفلوس المشكلة في التقدير وأنا مش أعلى لاعب مصري واتغير علي العديد من مجالس الإدراة ولم أشتكي لحظة".

واسترسل: "لما خرج هشام نصر قال أنني طلبت 60 مليون للتجديد وهذا لم يحدث، وفي هذا التوقيت رفض الزمالك عرض من نيوم كنت سأحصل خلاله على 11 مليون دولار في موسمين، وقال والدي في هذا التوقيت هتعوضوا زيزو إزاي 20 ولا 30 ولا 40% من المبلغ المعروض عليه؟، فخرج هشام نصر بتصريحاته ووقتها تحدثت وقلت لهم أنا أريد 60 مليون بالفعل".وأوضح: "حديث مجلس الإدارة جعل الناس بتعد علي النفس، وأنا بالتزامي كنت اللاعب الوحيد من الزمالك المرشح لأفضل لاعب في أفريقيا، وهذا بسبب اجتهادي وعدم تقصيري".

وأكد: "ميدو في ماتش مودرن سبورت في الاستاد كان بيهاجمني وبيقول هو دا اللي عايز الفلوس دي كلها عشان يجدد، ودا كان قبل الأسيست اللي عملته لشيكابالا، وحسين لبيب واحنا راجعين من جائزة أفضل لاعب في أفريقيا قال لي المقدم الذي اتفقنا عليه صعب دفعه في الظروف الحالية وكان في جزء من المبلغ على شكل فيلا هتتصرف فيهابعد سنتين".وقال: "عمرو الجنايني، ميصحش يطلع يقول زيزو لو مجددش خلال أسبوع هنطلع بيان، أنتو افتكرتوني لما جبت جولين مع المنتخب وجول الكأس أمام سيراميكا وبقالي 7 شهور بتحايل عليكم عشان التجديد، وكنت بغشش حسين لبيب يتعامل مع والدي إزاي، وذهبت لشيكابالا عندما تم رفض أحد العروض الخارجية لضمي من أجل تقريب وجهات النظر مع الإدارة والتجديد".واختتم: "أحد المسؤولين قالي بص مش لازم تجدد في الزمالك بس متروحش الأهلي، هل هذا منطقي هل هذه هي الطريقة لتقريب الفوارق مع منافسنا، هما اللي وصلوني لأن يصبح أمامي الآن كل الخيارات، وعرض الزمالك هو الأقل بين كل العروض سواء محلية أو خارجية والمحلية ليست من الأهلي فقط".

زيزو: إذا جدد الزمالك عقدي سأرحب.. بيان رحيلي جاهز.. ومن حقي اللعب مع الأهلي

وأوضح: "أحترم الأهلي تماما مثل الزمالك ومن حقي أن ألعب معه، كما أحترم نادي الزمالك بغض النظر عن الموعد الذي تنتهي فيه علاقتي مع النادي".وأضاف: "لم أوقع للأهلي وليس لي علاقة بما وقّع عليه والدي، إذا كنت تعاقدت مع الأهلي فلم سأسافر مع بعثة النادي إلى جنوب أفريقيا في ظروف صعبة لخوض مباراة ستيلينبوش رغم حاجتي للراحة؟".

وتابع: "التاريخ لا يُمحى، طلبت من الزمالك شيكات مكتوبة لكي أضمن حقي لأن العقد شريعة المتعاقدين، هل هذا أمر غير طبيعي؟".

وأردف: "سيارتي تعرضت لحادث داخل النادي وممدوح عباس طلب مني ألا أحرر محضرا لتجنب المشكلات وتعهد بسداد تكاليف إصلاحها وهو ما لم يحدث، اضطررت لدفع 3 ملايين جنيه لإصلاحها وعلمت لاحقا أن ممدوح عباس ربط دفع التكاليف بتجديد العقد مع الزمالك".

وواصل: "الزمالك يهدد بإيقافي لنهاية الموسم؟ أتمنى ذلك، أنا في الوقت الحالي في أمس الحاجة للراحة لمدة شهر قبل العودة بكامل نشاطي في بداية الموسم المقبل".

واستمر: "بيان رحيلي عن الزمالك جاهز ومكتوب لكنني حتى اللحظة الأخيرة أريد أن نصل إلى حل وأن يكون القرار بيد الزمالك".

وعن سبب تفضيله الأهلي حال الرحيل عن الزمالك قال: "لماذا أوقع للأهلي؟ أريد حجز مكاني بقائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا وكأس العرب وحلم حياتي المشاركة في كأس العالم 2026 ورغم أن المشاركة في مونديال الأندية ليست أولويتي لكنها ميزة كبيرة".

وأتم: "اللعب في الأهلي بالنسبة لي أفضل من اللعب في أحد أندية الخليج رغم أنه بظل خيارا قائما حتى هذه اللحظة".