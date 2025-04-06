الامارات | مليار مشاهد تابع «كأس دبي العالمي» حول العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظيت منافسات النسخة الـ 29 من كأس دبي العالمي للخيول التي اختتمت على مضمار ميدان السبت، بمتابعة أكثر من مليار مشاهد في 170 دولة حول العالم، عبر الشاشات والمنصات الرقمية والرحلات الجوية.

وخرجت الفعاليات بأفضل صورة من حيث المتعة والإثارة في المنافسة، والتنظيم الاحترافي المبهر، والحضور الجماهيري الكبير الذي تجاوز الـ 60 ألف متابع في موقع الحدث، والنقل التليفزيوني الدقيق بعشرات الكاميرات، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة المشوقة التي استقطبت شغف الجماهير من مختلف الثقافات في العالم.

وتوج الجواد «هيت شو» بشعار «وذنان للسباقات القطري» بقيادة فلورنت جيرو بالمركز الأول في الشوط الرئيس وجائزته المالية (الأعلى في العالم) بقيمة 12 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن النسخة الـ 29 من كأس دبي العالمي حظيت بمشاركة 102 خيلاً من 13 دولة، في تسعة أشواط مختلفة، على جوائز مالية قدرها 30.5 مليون دولار أمريكي.