شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 5 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 5 - 4 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها ظهور اتجاه لإلغاء معسكر منتخب مصر فى يونيو بسبب غياب لاعبى الأهلى، وإعلان وزير الرياضة عدم وجود بند خصخصة الأندية فى القانون الجديد.

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه لا يوجد بند خصخصة الأندية، وأنهم حريصون طبقا للقانون رقم 71 أن تكون هناك شركات، وأن يكون حق للمؤسسات، ولكن كان هناك إحجام أن تقوم المؤسسات بإنشاء شركات، وساعدنا النادي الأهلي على إنشاء 3 شركات، وهدفنا تنوع والقطاع الخاص يدخل بشكل أكبر.

اتجاه لإلغاء معسكر منتخب مصر فى يونيو بسبب غياب 14 لاعبا وموقف زيزو

يسود اتجاه داخل الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، لإلغاء معسكر الفراعنة خلال الفترة من 2 حتى 10 يونيو المقبل، بسبب غياب 14 لاعبا عن المعسكر، مما يجعل المعسكر بلا فائدة فنية.