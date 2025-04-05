شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا بـ10 لاعبين يتعادل مع المصرى 1 - 1 فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سيراميكا مع المصرى البورسعيدى بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل هدف فوز المصرى البورسعيدى كريم بامبو فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء، وشهدت الدقيقة 78 حصول محمد توني لاعب سيراميكا على البطاقة الحمراء، ليستكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين، وفى الدقيقة 86 سجل أحمد القندوسى هدف التعادل لسيراميكا.

بهذه النتيجة يصبح ترتيب المجموعة كالتالى، البنك الأهلى 5 نقاط، وغزل المحلة 4 نقاط، وسيراميكا 4 نقاط، والمصرى البورسعيدى 3 نقاط، وزد يتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ويلتقى فريق البنك الأهلي مع نظيره زد، فى السابعة مساء اليوم، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ضم تشكيل المصرى كلاً من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، محمود حمادة ، محمد هاشم ، ليستويل أمانكونا لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، أحمد القرموطي ، كريم بامبو ، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

البدلاء: محمود حمدي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، مصطفى أبو الخير، أمادو با ، عبد الرحيم دغموم ، صلاح محسن.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - سعد سمير - أحمد عابدين - يوسف عفيفي، خط الوسط: محمد توني - مازن ياسر - أحمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج، خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - أحمد بيكهام - أحمد هاني - حسين حسني - محمد شكري - محمد رضا - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - ومروان عثمان.