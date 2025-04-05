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الامارات | رونالدو يحتفل في أرض الهلال على طريقته الخاصة.. ويقترب من الهدف رقم 1000 (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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  • الامارات | رونالدو يحتفل في أرض الهلال على طريقته الخاصة.. ويقترب من الهدف رقم 1000 (فيديو) 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الأسطورة البرتغالي نجم النصر السعودي رحلته نحو تسجيله الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية المظفرة بعدما أثبت قدراته الفنية والبدنية على الرغم من بلوغه الـ 40 عاماً.

وسجل رونالدو الهدف رقم 931 عندما هزّ شباك الهلال مرتين في الدقيقتين 46 و87، ليقود "العالمي" خطوة مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري السعودي الذي يحتل خلاله المركز الثالث برصيد 54 نقطة متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن الهلال و7 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

 

وكان النصر قد تغلب على الهلال 3-1، الجمعة، في "ديربي الرياض" ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي بعد مباراة مثيرة قدم فيها النصر أجمل عروضه خلال الموسم الحالي.

 

أهداف رونالدو

136 هدفا مع منتخب البرتغال

5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة

145 هدفا مع مانشستر يونايتد

450 هدفا مع

101 هدف مع يوفنتوس

94 هدفا مع نادي النصر

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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