الامارات | صدمة.. الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مباراة ريال مدريد وأرسنال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه الذكاء الاصطناعي ضربة قوية لجمهور ريال مدريد بعدما توقع إقصاء النادي الملكي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مباراته اليوم الأربعاء (الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات) بعد أن توقع نتيجة المباراة وفقاً لمعايير علمية وفنية دقيقة.

وكشف تطبيق "شات جي بي تي" بأن ريال مدريد سيفوز في المباراة على أرضه على ملعب "سانتياغو برنابيو" بنتيجة 2-1 لكنه لن يتمكن من التأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما كان قد خسر خارج أرضه على استاد "الإمارات" في لندن بنتيجة 0-3.

واستند "شات جي بي تي" في تحليله على صلابة دفاع أرسنال خصوصاً أن الحارس دافيد رايا نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في ست مياريات من أصل 10 في دوري أبطال أوروبا الحالية.

وفي الوقت الذي حقق فيه ريال مدريد أكثر من "ريمونتادا" في تاريخه الكروي العريق وتحديداً في دوري الأبطال، فإن الذكاء الاصطناعي هذه المرة يرى صعوبة بالغة في تحقيقها هذه المرة قياساً بمعطيات كروية في الموسم الحالي، فضلاً عن الحالة الدفاعية المريرة التي يمر بها الفريق بتلقيه أهدافاً كثيرة على الرغم من قوة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا.

فهل يرد ريال مدريد على "شات جي بي تي" ويتفوق على الذكاء الاصطناعي بقدرات نجمه الفرنسي كيليان مبابي وإصرار الإنجليزي جود بيلينغهام ومهارة الثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريغو؟.