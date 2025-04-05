شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين لجنة تخطيط الزمالك وبيسيرو لتحديد احتياجات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تترقب لجنة التخطيط بنادى الزمالك عقد جلسة مع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الكروي الأول؛ للاتفاق فيها على احتياجات الموسم الجديد من الصفقات، والمراكز التي تحتاج للتدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللجنة ترغب فى التحرك مبكراً لحسم هذا الملف سريعاً.

واتفقت لجنة التخطيط بنادى الزمالك، والمكونة من حسين لبيب رئيس النادى، أحمد حسام ميدو، حازم إمام، وعمرو الجنايني، مع بيسيرو على عقد هذه الجلسة عقب انتهاء ارتباطات النادى المهمة، وعلى رأسها نهائي كأس مصر أمام بيراميدز والذى لم يتحدد موعده.

ومن المقرر أن تعرض لجنة التخطيط على المدير الفني وجهة نظرها في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم فى الفريق الأبيض من أجل سد الثغرات فيها، كما أنها ستستمع لرؤية المدير الفني في هذا الملف، وكذلك اللاعبين المنتظر رحيلهم عن القلعة البيضاء نهاية الموسم بعد عدم تقديمهم المردود الفني الذى يليق بتواجدهم داخل الفريق.

فى سياق مختلف، تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الخميس الماضى من خلال مستشاره القانوني والإدارة القانونية بالنادي بطعن إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم 30 مارس الماضي عبر الموقع الإلكتروني للرابطة بشأن عقوبات مباراة القمة رقم 130 على ستاد القاهرة يوم 11 مارس الماضي بعد ما تم تعديل قرار إدارة المسابقات بالرابطة السابق صدوره يوم 15 من الشهر نفسه.