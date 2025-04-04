بطولة إنكلترا: تشلسي يستعيد المركز الرابع بفوزه على جاره توتنهام

الرياص - اسماء السيد - لندن : استعاد تشلسي المركز الرابع بعدما حسم ديربي لندن لصالحه بفوزه على ضيفه توتنهام بهدف نظيف الخميس، في ختام المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

بفضل هدف الأرجنتيني إنتسو فرنانديس في الدقيقة 50، عاد تشلسي إلى المركز الرابع بعد يوم من تقدم مانشستر سيتي حامل اللقب إثر فوزه على ليستر سيتي 2 0.

وجمع الـ"بلوز" بفوزهم الخامس عشر، النقطة الـ52، بفارق خمس نقاط عن نوتنغهام فوريست الثالث الفائز على مانشستر يونايتد الثلاثاء، ونقطة عن سيتي الخامس ونقطتين عن نيوكاسل السادس.

في المقابل، تلقى توتنهام خسارته الثانية تواليا والسادسة عشرة منذ انطلاق البطولة، في أحد أسوأ مواسمه، وتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف فقط عن وست هام السادس عشر.

لم ينتظر السنغالي نيكولاس جاكسون الذي لعب أولى مبارياته بعد غياب ثماني مباريات بداعي الإصابة، أكثر من دقيقتين حتى أرسل التهديد الأول بتسديدة قريبة تصدى لها الحارس الإيطالي غولييلمو فيكاريو، عادت إلى الدفاع وارتطمت بقدم جاكسون ومنها إلى القائم الأيسر للمرمى (2).

وواصل تشلسي الضغط بتسديدة من الظهير الفرنسي مالو غوستو قوية من خارج المنطقة إلى جانب القائم الأيسر (7).

جرّب جاكسون مرة ثانية بتسديدة من على مشارف المنطقة، لكنها علت العارضة بقليل (31).

وكان جايدن سانشو قريبا من التسجيل حين سدد داخل المنطقة نحو فيكاريو الذي نجح في إبعاد كرته ببراعة (45).

ولم يتغيّر الحال في الشوط الثاني مع أفضلية هجومية واضحة لتشلسي، حيث افتتح فرنانديس التسجيل حين تابع برأسه عرضية كول بالمر العائد من الإصابة (50).

واعتقد لاعب الوسط الإكوادوري مويزيس كايسيدو أنه سجل الثاني، لكن الاحتفالات توقفت بعد إشارة حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بوجود تسلل (60).

وعلى عكس مجريات المباراة، ومن أول تسديدة على المرمى لتوتنهام، سجل السنغالي البديل باب سار هدف التعديل بتسديدة رائعة من خارج المنطقة بعد ست دقائق من دخوله (60) وسط احتجاجات من لاعبي تشلسي على أساس وجود خطأ.

وعاد الحكم الرئيسي إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" حيث تبيّن وجود خطأ من سار على كايسيدو في وسط الملعب، فألغى الهدف وأشهر بطاقة صفراء للاعب توتنهام.

وحافظ الحارس الإسباني روبرت سانشيس على فوز تشلسي بتصديه لتسديدة خطيرة من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون غير المراقب (89).