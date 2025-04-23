أن بي ايه-بلاي أوف: بايسرز يتفوق على باكس في عودة ليلارد وثاندر يسحق غريزليز مجددا

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أذهب إنديانا بايسرز أداء قويا آخر من نجم ضيفه ميلووكي باكس العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو سدى في أمسية عودة نجمه الآخر داميان ليلارد، وتغلب عليه 123 115 الثلاثاء، متقدما 2 0 في سلسلة مواجهاتهما في الدور الاول من بلاي أوف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفرض أنتيتوكونمبو، الحائز على لقب أفضل لاعب في الدوري مرتين، نفسه مرة أخرى أفضل مسجل في المباراة برصيد 34 نقطة مع 18 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، بعدما سجل 36 نقطة و12 متابعة في المباراة الاولى (98 117) السبت الماضي، لكن الكاميروني باسكال سياكام ساهم مرة أخرى في فوز إنديانا بتسجيله 24 نقطة مع 11 متابعة، بعد 25 نقطة في المواجهة الاولى.

وبرز في صفوف بايسرز أيضا تايريز هاليبورتون بتسجيله 21 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة، في أداء جماعي مميز للفريق حيث تخطى خماسيه الاساسي حاجز النقاط العشر مع 17 لأندرو نيمبهارد و16 وآرون سميث و15 لمايلز تورنر، الى جانب 14 للبديل بينيديكث ماثورين.

ويلتقي الفريقان على أرض ميلووكي الجمعة والأحد المقبلين، علما أن الفريق الذي يسبق منافسه الى أربع انتصارات في سبع مباريات يتأهل الى الدور المقبل.

في المقابل، تألق البديل بوبي بورتيس في صفوف ميلووكي بتسجيله 28 نقطة مع 12 متابعة، وأضاف ليلارد الذي خاض أول مباراة له منذ خمسة أسابيع بعد خضوعه لعلاج جلطة دموية في ربلة ساقه اليمنى، 14 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة في 37 دقيقة.

وفي أوكلاهوما سيتي، جدد ثاندر متصدر المنطقة الغربية فوزه الساحق على ضيفه ممفيس غريزليز عندما تغلب عليه 118 99 بعد يومين من إكرام وفادته بانتصار 51 نقطة (131 80) في المباراة الأولى.

وكعادته، كان الكندي شاي غلجيوس ألكسندر أفضل مسجل في صفوفه فريقه والمباراة برصيد 27 نقطة مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وأضاف جايلن وليامز 24 نقطة، وتشيت هولمغرين 20 نقطة و11 متابعة مع 5 صدات.

وسجل أوكلاهوما سيتي 12 من أصل 15 رمية ثلاثية في الشوط الأول.

في المقابل، سجل جايرن جاكسون جونيور 26 نقطة لغريزليز، وأضاف جا مورانت 23 نقطة.