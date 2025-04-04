شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة تحفيزية جديدة للاعبى غزل المحلة لحسم البقاء فى الدورى مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل على وضع لائحة مالية جديدة للاعبين تحفيزا لهم في المواجهات المتبقية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

ويسعى مجلس إدارة غزل المحلة لكرة القدم لتحفيز اللاعبين ماليا لتحقيق أكبر عدد من النقاط، وحسم البقاء مبكرا في الدورى الممتاز الموسم المقبل.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" المقرر لها يوم 11 أبريل الجارى على استاد المحلة في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 17 نقاط.