شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على يحافظ على التواجد المصرى فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

حافظ محمد علي حارس مرمى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي على التواجد المصري في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

ورغم تأهل فيزبريم المجري إلا أن يحيى الدرع نجم منتخب مصر يغيب عن المباريات بسبب إصابته في الرباط الصليبي، بينما يواصل الحارس محمد علي تألقه مع سبورتنج لشبونة.

ومن المقرر أن يواجه فيزبريم فريق ماجديبورج الألماني، بينما يلتقى سبورتنج لشبونة مع نانت الفرنسي في دور الثمانية.

الفرق المتأهلة لربع النهائي

حسمت 8 فرق مقاعدها في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد لموسم 2024-2025، وهي:

فيزبريم المجري بقيادة النجم المصري يحيى الدرع، لكنه يغيب عن المباريات بسبب إصابته في الرباط الصليبي.

سبورتنج لشبونة البرتغالي بقيادة الحارس المصري محمد علي.

برشلونة الإسباني.

ألبورج الدنماركي.

ماجديبورج الألماني.

فوكس برلين الألماني.

نانت الفرنسي.

بيك سيجد المجري.

مواعيد مباريات ربع النهائي (ذهاب وإياب)

برشلونة الإسباني × بيك سيجد المجري.

فيزبريم المجري × ماجديبورج الألماني.

سبورتنج لشبونة البرتغالي × نانت الفرنسي.

ألبورج الدنماركي × فوكس برلين الألماني.

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد عبر قناة أون سبورت، بعد حصول الشركة المتحدة للرياضة على حقوق البث التلفزيوني، بدايةً من الدور التأهيلي لربع النهائي، مرورًا بالمراحل الإقصائية حتى المباراة النهائية.

تُعد البطولة الأقوى على مستوى الأندية، حيث تضم نخبة من الفرق الكبرى ونجوم اللعبة في صراع قوي لحصد اللقب الأغلى